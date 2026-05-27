Conozca las campañas para prevención de violencia en Tunja

La secretaria de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social de Tunja, Lineth Katherine Coronado Vitolo, compartió las campañas que se vienen adelantando para prevenir violencia intrafamiliar y violencia de género.

“Nosotros manejamos varias cifras y eso depende del tema que nosotros manejemos en las violencias. Una puede ser la cifra sobre las denuncias, que superan la cifra media del departamento de Boyacá, que están sobre el 54% y aporta casi que la mitad de las denuncias”.

La profesional indicó que se vienen desarrollando varias campañas en prevención y promoción, activando las rutas de atención con asesoría de la Secretaría de la Mujer de Equidad de Género e Inclusión Social, la línea 155 y el acompañamiento a comisarías de familia.

“Por otro lado, manejamos las cifras de reincidencia, donde nosotros trabajamos con los agresores y de esta manera logramos que Tunja haya tenido en un comparativo 2024, 2025 y 2026 durante los meses de enero, febrero y marzo, una baja en la reincidencia de un aproximado de 39%”.

Estas cifras corresponden a las efectivas acciones que se vienen realizando en prevención de violencias con programas como Abrígame, el programa Re-acciona, Pregunta por Ángela, entre otros.

Estas son las estrategias que se manejan en la sectorial sin dejar de lado estrategias como el Lobo Anda Suelto, que se trabaja con la primera infancia y adolescencia donde se trata la prevención en abuso sexual.

Coronado mencionó que las mujeres son las más afectadas con la violencia intrafamiliar, sin embargo algunos hombres que son violentados no denuncian por falta de apoyo y escucha “las estadísticas dirían que las mujeres, sin embargo, también nos queda ese sinsabor y esa manera de pensar de la sociedad machista donde los hombres no denuncian precisamente porque se sienten juzgados. Las cifras claramente las sustentan en denuncia las mujeres, sin embargo, las ciudades tampoco son ciudades seguras para que las mujeres salgan a la calle”, finalizó.