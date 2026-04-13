Campesinos en Puerto Boyacá buscan legalizar acceso a tierras tras invasión

La ocupación de predios en la Vereda Dos y Medio, en Puerto Boyacá, volvió a poner sobre la mesa el conflicto por el acceso a la tierra en zonas rurales. La situación, marcada por la inconformidad de campesinos, obligó a la intervención de la Agencia Nacional de Tierras para mediar entre la comunidad y el Estado.

Javier Esteban Marín, asesor de la entidad, confirmó que se reunieron con la asociación campesina del sector. «...Nos manifestaron sus necesidades de tierra y sus preocupaciones frente a la entrega de los predios...», explicó, señalando que el encuentro permitió establecer una hoja de ruta para encauzar las solicitudes por la vía legal.

Entre los acuerdos, se definió que la Agencia brindará acompañamiento personalizado para que los campesinos cumplan los requisitos exigidos. Marín detalló que deberán registrarse formalmente, presentar documentos como el acta de existencia de la asociación y demostrar que no poseen otras propiedades rurales ni han sido beneficiarios previos de programas de tierras.

Además, se pactó que, en caso de nuevas adjudicaciones en la zona, la comunidad podría ser priorizada si cumple con las condiciones. «...Los vamos a tener en cuenta, como a todas las organizaciones, pero en este caso va a tener prioridad...», afirmó el funcionario, dejando claro que el acceso dependerá del cumplimiento estricto de la normativa.