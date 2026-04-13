Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 abr 2026 Actualizado 11:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

Video: Así fue la presentación de Karol G en Coachella 2026

Con esta presentación, Karol G se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el festival.

Presentación de Karol G en Coachella Valley Music. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)

Presentación de Karol G en Coachella Valley Music. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images) / Christopher Polk

Presentación de Karol G en Coachella Valley Music. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)

Este domingo, 12 de abril, la cantante de música urbana Karol G fue la encargada de realizar el show principal del festival Coachella.

Pese a que varios colombianos se han presentado en este festival musical, no lo han hecho como headliners o cabeza de cartel; es por eso que la cantante colombiana marcó un hito en la música latina.

Por allí han pasado: J Balvin, Kaliuchis, Aterciopelados, Bomba Estéreo, Diamante Eléctrico, Ela Minus, Shakira, quien tuvo una aparición acompañando a Bizarrap en el año 2024, e incluso la misma Karol G ya hizo parte de este festival en el año 2022.

Esta fue la presentación de Karol G en Coachella 2026:


Colombianos en Coachella 2026:

Sumada a la presentación de Karol G, Coachella tuvo una segunda cuota colombiana con la agrupación bogotana Morat.

Lista de artistas y horarios:

La primera parte de Coachella ya terminó; sin embargo, el festival no termina es por eso que en Caracol Radio le contamos algunos de los artistas que presentarán en el festival y sus respectivos horarios, en diferentes escenarios durante el fin de semana.

Viernes 17 de abril

  • Sabrina Carpenter: 11:05 p.m.
  • Carolina Durante: 5:35 p.m.
  • The xx: 09:00 p.m.
  • Katseye: 10:00 p.m.
  • Turnstile: 10:05 p.m.
  • Moby: 10:10 p.m.
  • Disclosure: 12:35 a.m. (del sábado 11)

Sábados 18 de abril

  • Justin Bieber: 1:25 a.m. (del domingo)
  • Morat: 12:10 p.m.
  • Interpol: 12:15 p.m.
  • Addison Rae: 7:30 p.m.
  • The Strokes: 11:00 p.m.
  • David Guetta: 11:00 p.m.
  • David Byrne: 12:20 a.m. (del domingo)

Domingos 19 de abril

  • Karol G: 11:55 p.m.
  • Major Lazer: 8:10 p.m.
  • Foster the People: 8:45 p.m.
  • Fatboy Slim: 10:00 p.m.
  • Iggy Pop: 10:10 p.m.
Daniel Miranda Ruiz

Daniel Miranda Ruiz

Comunicador social y periodista de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, interesado en...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir