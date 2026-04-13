Video: Así fue la presentación de Karol G en Coachella 2026

Este domingo, 12 de abril, la cantante de música urbana Karol G fue la encargada de realizar el show principal del festival Coachella.

Pese a que varios colombianos se han presentado en este festival musical, no lo han hecho como headliners o cabeza de cartel; es por eso que la cantante colombiana marcó un hito en la música latina.

Por allí han pasado: J Balvin, Kaliuchis, Aterciopelados, Bomba Estéreo, Diamante Eléctrico, Ela Minus, Shakira, quien tuvo una aparición acompañando a Bizarrap en el año 2024, e incluso la misma Karol G ya hizo parte de este festival en el año 2022.

Esta fue la presentación de Karol G en Coachella 2026:





Colombianos en Coachella 2026:

Sumada a la presentación de Karol G, Coachella tuvo una segunda cuota colombiana con la agrupación bogotana Morat.

Lista de artistas y horarios:

La primera parte de Coachella ya terminó; sin embargo, el festival no termina es por eso que en Caracol Radio le contamos algunos de los artistas que presentarán en el festival y sus respectivos horarios, en diferentes escenarios durante el fin de semana.

Viernes 17 de abril

Sabrina Carpenter: 11:05 p.m.

Carolina Durante: 5:35 p.m.

The xx: 09:00 p.m.

Katseye: 10:00 p.m.

Turnstile: 10:05 p.m.

Moby: 10:10 p.m.

Disclosure: 12:35 a.m. (del sábado 11)

Sábados 18 de abril

Justin Bieber: 1:25 a.m. (del domingo)

Morat: 12:10 p.m.

Interpol: 12:15 p.m.

Addison Rae: 7:30 p.m.

The Strokes: 11:00 p.m.

David Guetta: 11:00 p.m.

David Byrne: 12:20 a.m. (del domingo)

Domingos 19 de abril