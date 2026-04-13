Bélgica abre la puerta del mercado europeo a Colombia: ¿De qué se trata?

Bélgica se convierte en el primer país de la Unión Europea en firmar una declaración de intención para apoyar la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. (Foto: cortesía embajada colombiana en Bélgica)

La embajada de Colombia en Bélgica llevó a cabo un encuentro entre la directora de sustitución de cultivos de uso ilícito, Gloria Miranda, maestros chocolateros, compradores de cacao y distribuidores de café europeos, con el objetivo de abrir oportunidades de mercado para comunidades campesinas colombianas.

Asimismo, durante la reunión participaron casas como Le Cercle du Cacao, Maison Jacobs, Carré Noir, Legast Artisan Chocolatier y Rombouts Coffee, junto a representantes de la UNODC en Bruselas.

Durante el encuentro de la institución se realizó un cata de chocolates a los asistentes que conocieron la calidad del cacao colombiano, destacado por sus bajos niveles de cadmio y del café cultivado en regiones como Nariño, Putumayo y Cauca.

Ampliar Cerrar

Acompañamiento en la lucha antinarco

Según la embajada, el gobierno de Bélgica acompañará el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia.

Posteriormente este compromiso se realizó con la firma de una declaración de intención, convirtiendo a Bélgica en el primer país de la Unión Europea en dar este paso. Según su canciller, Maxime Prévot, se trata de consolidar una alianza “fiable, eficaz, segura y sincera”, que permita traducir el apoyo en acciones concretas para las comunidades rurales.

La apuesta de esta cooperación internacional es servir como puente entre empresarios belgas y campesinos colombianos que han decidido dejar atrás economías ilícitas para apostarle a cultivos legales como el cacao y el café, generando desarrollo sostenible y construcción de paz en el campo.