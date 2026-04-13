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Así fue como Christine Marie desmanteló secta polígama de Bateman: tenía 10 esposas menores de edad

La experta en cultos y control psicológico Christine Marie reveló detalles de una investigación que permitió desmantelar una red de abuso infantil liderada por un falso profeta identificado como Samuel Rappylee Bateman.

La mujer, junto a su esposo videógrafo, recopiló pruebas y confesiones de las víctimas, que posteriormente fueron entregadas a las autoridades, convirtiéndose en pieza clave del proceso judicial.

Según explicó Christine Marie, el líder fue condenado a 50 años de prisión tras llegar a un acuerdo judicial.

Entre los delitos incluidos en la condena se encuentra el de transportar menores a través de líneas estatales con fines sexuales, aunque la experta aseguró que los crímenes fueron múltiples.

Menores entre las “esposas espirituales”

Uno de los aspectos más graves del caso es que el hombre tenía cerca de 20 “esposas espirituales”, de las cuales al menos la mitad eran menores de edad, incluso niñas desde los nueve años.

La experta explicó que muchas de las víctimas no sabían que estaban siendo abusadas, ya que creían que eran “elegidas especiales” por el líder, a quien idolatraban como una figura divina.

Tras la captura del responsable, las víctimas fueron trasladadas a lugares seguros. Fue en ese momento cuando, alejadas del entorno de manipulación, comenzaron a reconocer que habían sido víctimas de abuso.

Christine Marie señaló que las víctimas provenían de comunidades con creencias religiosas arraigadas y condiciones de vulnerabilidad, lo que facilitó que confiaran en el falso líder y quedaran atrapadas en la red.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: