Antioquia lidera estudio latinoamericano sobre el consumo informativo juvenil

Antioquia

El estudio, desarrollado por la Red internacional Investigar en Red, contó con la participación de cerca de 800 estudiantes de comunicación y periodismo en nueve países de América Latina.

“En Medellín participaron activamente los estudiantes de comunicación digital, quienes trabajaron junto a cinco docentes investigadores del Politécnico Gran Colombiano. Desde Antioquia, la academia aportó una mirada local a una conversación clave sobre el futuro del periodismo en la región”, expuso Nathalee Giraldo Docente investigadora del Politécnico Grancolombiano Sede Medellín.

Patricia Bustamante, Susana Castañeda y Nathalee Giraldo, hacen parte del equipo académico que lideró en Colombia la investigación latinoamericana “Transiciones: consumos informativos emergentes en estudiantes de Comunicación en América Latina”.

¿Cuál fue el objetivo de la investigación?

El objetivo principal fue comprender cómo los jóvenes universitarios consumen noticias en la era digital.

“Encontramos que el celular es el que manda, la mayoría se conecta desde su dormitorio entre 3 y 9 horas al día y siempre a través de redes sociales, el scroll en Instagram o en TikTok es la forma más común de encontrarse con noticias”, especificó Nathalee Giraldo.

Redes sociales como Instagram, TikTok y X se consolidan como las principales puertas de entrada a la información, donde la actualidad aparece mezclada con entretenimiento, memes y videos breves.

¿Qué hallazgos arroja la investigación?

Ahora los jóvenes asumen un rol activo frente a la información. Se sienten responsables de verificar datos y comprender los temas, ya que su entorno cercano suele acudir a ellos para aclarar dudas, convirtiéndolos en mediadores informativos dentro de sus comunidades.

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El estudio concluye que el periodismo enfrenta un reto crucial: adaptarse a un ecosistema donde la información compite con múltiples estímulos y donde captar la atención sin perder la calidad es fundamental. Comprender estas nuevas dinámicas resulta clave para construir un periodismo que conecte con las audiencias jóvenes en América Latina.