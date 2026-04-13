A prisión presunto responsable de asesinar con arma blanca a mujer en hotel de Medellín
Luis Alberto Álvarez Sierra, es señalado como presunto responsable del asesinato de una trabajadora sexual de 20 años, ocurrido el pasado 7 de abril en un hotel de Medellín.
Medellín
Un juez de control de garantías, impuso medida de aseguramiento carcelario contra Luis Alberto Álvarez, de 33 años de edad, quien presuntamente habría asesinado y abusado sexualmente a Daniela Mendivelso Zuluaga el pasado 7 de abril en un hotel de Medellín.
Una fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI, expuso: “El lunes 6 de abril, la víctima ingresó con el agresor a una habitación del establecimiento comercial en el centro de la ciudad y al día siguiente el hombre habría abandonado el lugar portando un costal y con el pretexto de comprar el desayuno”.
El dictamen médico legal presenta que Daniela Mendivelso tenía heridas producidas con arma cortopunzante y signos de abuso sexual y su muerte fue producto de estrangulamiento.
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Álvarez Sierra, fue imputado por los delitos de feminicidio, acceso carnal violento y hurto calificado, todas las conductas agravadas. Durante las audiencias concentradas el procesado no aceptó los cargos.