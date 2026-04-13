A prisión presunto responsable de asesinar con arma blanca a mujer en hotel de Medellín. Foto: Fiscalía General de la Nación

Medellín

Un juez de control de garantías, impuso medida de aseguramiento carcelario contra Luis Alberto Álvarez, de 33 años de edad, quien presuntamente habría asesinado y abusado sexualmente a Daniela Mendivelso Zuluaga el pasado 7 de abril en un hotel de Medellín.

Una fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI, expuso: “El lunes 6 de abril, la víctima ingresó con el agresor a una habitación del establecimiento comercial en el centro de la ciudad y al día siguiente el hombre habría abandonado el lugar portando un costal y con el pretexto de comprar el desayuno”.

El dictamen médico legal presenta que Daniela Mendivelso tenía heridas producidas con arma cortopunzante y signos de abuso sexual y su muerte fue producto de estrangulamiento.

Audiencia del presunto responsable de asesinar con arma blanca a mujer en hotel de Medellín. Foto: Fiscalía General de la Nación Ampliar Audiencia del presunto responsable de asesinar con arma blanca a mujer en hotel de Medellín. Foto: Fiscalía General de la Nación Cerrar

Álvarez Sierra, fue imputado por los delitos de feminicidio, acceso carnal violento y hurto calificado, todas las conductas agravadas. Durante las audiencias concentradas el procesado no aceptó los cargos.