Capturan a tres hombres, entre ellos un exoficial de Policía, por violento asalto a finca en Sahagún

Montería

Las autoridades del departamento de Córdoba lograron un importante golpe contra la delincuencia rural tras capturar en flagrancia a tres hombres implicados en el asalto a una finca en zona rural de Sahagún. La acción fue desarrollada por unidades de Policía en articulación con el Batallón Junín del Ejército Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, los sujetos ingresaron a la propiedad portando armas de fuego, intimidaron y amordazaron a dos habitantes del predio y se apoderaron de cerca de nueve millones de pesos, una motocicleta, celulares y otros elementos de valor. Gracias a la rápida alerta de las víctimas y de la comunidad, se activó un plan candado que permitió interceptar el vehículo en el que intentaban huir.

Entre los capturados se encuentra Wilmer Monsalve Meneses, teniente coronel en retiro y exsubcomandante del Departamento de Policía Sucre, quien habría liderado la acción criminal. El exoficial portaba una pistola calibre 9 milímetros, incautada durante el procedimiento. Según las verificaciones, registra un antecedente por violencia intrafamiliar ocurrido en 2021.

Los otros dos detenidos fueron identificados como Duber Aventado Herrera y Raúl Ramón Mendoza, ambos con antecedentes por porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Durante la operación también fueron incautados tres proveedores, munición de diferentes calibres, equipos móviles y una camioneta RAM usada para la comisión del delito.

Las autoridades investigan si el grupo estaría relacionado con otros robos en municipios como Montería, Cotorra, Ciénaga de Oro y San Carlos. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso para definir su situación judicial.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad rural, destacando que, en lo corrido de 2026, se han capturado 886 personas por diferentes delitos, 810 de ellas en flagrancia.