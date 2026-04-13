20 armas de fuego incautadas en contundente ofensiva de la Policía en Cartagena

En desarrollo de planes diferenciales contra el homicidio, el hurto y el porte ilegal de armas de fuego, la Policía Nacional en Cartagena de Indias, a través de sus unidades de vigilancia, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), y funcionarios que integran las diferentes especialidades que conforman esta unidad, logró la incautación de 20 armas de fuego en diversos barrios como el mirador de la Bahía, olaya Herrera, el Bosque, Nelson Mandela, Loma del Faro, Chiquinquirá, el Rubí, Blas de Lezo, 20 de Julio, Armenia, el Zapatero, Mamonal, Loma Fresca, el Carmelo, el Líbano, el Socorro, Bocagrande, Zaragocilla y Tacarigua, los cuales fueron escenarios de capturas en flagrancia.

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La primera incautación se realizó en el barrio el Mirador de la Bahía, en el que se desplegó un operativo en la calle 7, permitiendo que las patrullas de vigilancia interceptaran y le practicaran un registro a un individuo conocido como “el Palomo” de 20 años, a quien le encontraron una subametralladora tipo MiniUzi, con un cargador para 25 cartuchos calibre 9 milímetros.

Cabe resaltar, que este tipo de subametralladora posee un elevado poder de fuego y capacidad de disparo en ráfaga, lo que le permite realizar múltiples disparos en muy corto tiempo. Debido a estas características, representa un alto riesgo para la seguridad ciudadana.

Es por ello, que se adelantan las investigaciones para establecer el origen del arma y determinar las posibles intenciones del capturado con este tipo de armamento.

El capturado, natural de Cartagena, presenta anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.

Así mismo, otras incautaciones se desplegaron a varios puntos de la ciudad, como el barrio Olaya Herrera sector Ricaurte, carrera 56, donde se logró la captura de “Andersito” de 23 años, quien portaba un arma industrial tipo revólver con seis (06) cartuchos; en Olaya sector calle la arrocera, se incautó un arma marca escorpio calibre 38 a un ciudadano conocido como “El Humber” de 33 años; en el Nuevo Bosque fue capturado “El Migue” de 40 años; en Nelson Mandela se detuvo “Al Joaco” de 44 años; en la carrera 59 del barrio Chiquinquirá es aprendido “El Janer” de 16 años y capturado “El Brayita” de 21.

Otras capturas en flagrancia donde hubo incautaciones de armas de fuego se realizaron en los barrios el Rubi, 20 de Julio, Armenia, Blas de Lezo, el Zapatero, Mamonal, Loma Fresca, el Carmelo, el Líbano, el Socorro, Nelson Mandela, Bocagrande y Zaragocilla.

Las armas de fuego incautadas estaban avaluadas en más de 100.000.000 millones de pesos.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas, homicidio y hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.