Detectar a tiempo el cáncer colorrectal puede salvar vidas, aseguran especialistas

El coloproctólogo David Baquero, presidente de la Asociación Colombiana de Coloproctología, comenta que las personas mayores de 45 años deben estar haciéndose periódicamente la colonoscopia.

Recientemente, el actor estadounidense James Van Der Beek, conocido por protagonizar la serie Dawson’s Creek, falleció el 11 de febrero de 2026 a los 48 años, a causa del cáncer colorrectal. Durante su tratamiento, él siempre hizo pública su enfermedad y la concientización que esta requiere.

Las señales de alarma son las siguientes: la edad es un factor fundamental para hacerse la colonoscopia; también el sedentarismo, junto con la obesidad, son algunos de los factores que predominan en el cáncer colorrectal.

Sin importar la edad, si hay alguno de estos factores hay que ir al médico. Si no existen algunos de los factores mencionados anteriormente, después de los 45 años es indicado comenzar a hacerse colonoscopias, pero nunca es tarde para detectar cualquier padecimiento.

Si el cáncer colorrectal se detecta a tiempo la tasa de recuperación es muy favorable, pero esto solo sucede cuando el diagnóstico es oportuno. La colonoscopia permite visualizar si existen lesiones, y estas con el tiempo se convierten en cáncer colorrectal, ahí está precisamente el éxito de consultar a tiempo.