Lápiz de Acero vuelve para premiar lo mejor del diseño colombiano en 2026

El diseño colombiano vuelve a tener una de sus vitrinas más importantes. Los premios Lápiz de Acero anunciaron a sus nominados y ultiman detalles para su esperada ceremonia de premiación.

El Lápiz de Acero es el galardón más importante que se entrega al diseño y a la arquitectura en Colombia. Este año hay 188 nominados, una cifra récord que refleja el crecimiento y la fuerza de las industrias creativas.

En A Vivir Que Son Dos Días, Iván Cortés, director del certamen, explicó que esta nueva edición marca un momento clave para la industria creativa del país.

Le puede interesar: Aterciopelados celebra 30 años de “La Pipa de la Paz” con un show en Tiny Desk y una gira

El director, señaló que el alcance del certamen es amplio y diverso. teniendo cerca de 30 categorías que incluyen diseño gráfico, industrial, moda, arquitectura, empaques, entre otros. Es una oportunidad para entender cómo el diseño impacta en distintos sectores de la industria en Colombia.

Uno de los elementos más representativos del premio es su icónico trofeo, un lápiz de acero macizo que se ha convertido en símbolo de reconocimiento dentro del sector.

La selección de los ganadores estará a cargo del COPLA, el Colegio de Jurados del Premio Lápiz de Acero, integrado por expertos, ganadores y referentes del diseño, lo que garantiza un proceso avalado por la misma comunidad creativa.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 20 de mayo de 2026 en Bogotá, en un evento que reunirá a líderes del sector, academia, empresarios y medios, en una celebración del talento y la innovación.