Aterciopelados celebra 30 años de “La Pipa de la Paz” con un show en Tiny Desk y una gira

La banda colombiana Aterciopelados presentó recientemente su participación en el formato Tiny Desk, un espacio de la radio pública de Estados Unidos que se ha convertido en una vitrina global para artistas de distintos géneros. Este lanzamiento se da en medio de la conmemoración de los 30 años de su álbum “La Pipa de la Paz”, marcando el inicio de una serie de celebraciones que se extenderán durante 2026.

El concierto incluye versiones acústicas de canciones emblemáticas como “Bolero Falaz”, “El Estuche”, “Candela” y “La Culpable”, interpretadas en un formato reducido que exige precisión y autenticidad, sin ayudas técnicas ni correcciones posteriores.

En A Vivir Que Son Dos Días, Andrea Echeverri, voz principal de la banda, explicó que la preparación para este formato implicó un reto particular. Durante cerca de un mes, el grupo ensayó en condiciones similares a las del Tiny Desk, donde la voz no cuenta con monitoreo, lo que obliga a los artistas a cantar prácticamente sin referencias externas.

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“Es como cantar en la sala de su casa”, describió Andrea Echeverri. La artista reconoció que inicialmente dudó en aceptar la invitación, pero finalmente asumió el reto, destacando que el proceso le dejó una enseñanza personal sobre la importancia de enfrentarse a nuevos desafíos.

Más allá del formato, el momento coincide con una fecha clave para la banda. Hace tres décadas, tras el éxito de “El Dorado”, Aterciopelados grabó La Pipa de la Paz en Londres junto al productor Phil Manzanera, en medio de una intensa agenda de giras y promoción internacional.

Como parte de esta conmemoración, el grupo prepara un concierto especial el próximo 30 de octubre en Bogotá, donde interpretará un amplio repertorio del álbum. El proceso ha implicado retomar canciones que representan un reto vocal y emocional, adaptándolas a su voz actual y a una nueva etapa artística explicó la cantante.

El Tiny Desk, más allá de ser un formato musical, se convierte así en un punto de partida para una celebración que reafirma el lugar de Aterciopelados como una de las bandas más influyentes en la historia de la música colombiana.