Golpe a ‘La Oficina de Buga’: intervienen cárceles en Colombia para frenar extorsiones desde prisión

Las autoridades del Valle del Cauca intervinieron varios centros penitenciarios del país para frenar actividades delictivas atribuidas a la banda criminal conocida como ‘La Oficina de Buga’, que estaría delinquiendo desde el interior de las cárceles.

La acción se desarrolló de manera simultánea en establecimientos ubicados en Buga, La Tramacúa, Quirón, La Dorada y Picaleña, donde, según las investigaciones, se coordinaban extorsiones y homicidios desde prisión.

Durante los procedimientos fueron intervenidas un total de 57 celdas, como parte de una estrategia para afectar la capacidad operativa de esta estructura criminal.

En medio de los operativos, las autoridades incautaron 46 teléfonos celulares, 33 cargadores, 15 tarjetas SIM, 16 armas cortopunzantes y aproximadamente dos libras de marihuana, elementos que, al parecer, eran utilizados para la comisión de delitos desde los centros de reclusión.

El coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle, explicó que estas acciones buscan debilitar el mando criminal ejercido desde las cárceles.

“Se busca desarticular la capacidad de mando criminal que se ejerce desde los centros de prisión y fortalecer la seguridad ciudadana”, señaló el oficial.

Las autoridades indicaron que continuarán con este tipo de intervenciones para contrarrestar las estructuras delincuenciales que delinquen desde los centros penitenciarios y afectan la seguridad en diferentes regiones del país.