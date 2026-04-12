Estudiantes en Boyacá cambian chaqueta de prom por la ruana tradicional

Un grupo de estudiantes del grado 11- 01 del Colegio Nacionalizado de Samacá, en Boyacá, decidió reemplazar la tradicional chaqueta de promoción por la ruana, una prenda representativa del altiplano cundiboyacense. La iniciativa busca resaltar el valor cultural de este símbolo y fortalecer el sentido de identidad entre los jóvenes.

La propuesta surgió dentro del curso y fue impulsada inicialmente por el personero estudiantil. Dana Geraldine Lozano, estudiante de la institución explicó que la idea nació como una forma de rendir homenaje a su territorio y a las tradiciones que los identifican. “Queríamos hacerle un homenaje a la tierra que nos ha acogido y que los jóvenes no se sintieran avergonzados de nuestras raíces”.

En A Vivir Que Son Dos Días, los estudiantes contaron que la decisión no solo responde a un gesto simbólico, sino también a un proceso colectivo. Aunque la iniciativa comenzó con algunos compañeros, poco a poco el resto del grupo se fue sumando hasta consolidar la idea dentro del curso.

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Danilo Rodríguez otro de los estudiantes de la institución, resaltó que, aunque no esperaban el impacto que tendría la propuesta, actualmente buscan que otros cursos del grado once se unan a la iniciativa.

Las ruanas que utilizan no han sido modificadas ni personalizadas, ya que en muchos casos son prendas heredadas o prestadas por familiares. Este detalle, según los estudiantes, le da un valor aún más especial a la iniciativa, al conectar directamente con su historia familiar y cultural.

Los estudiantes se encuentran en conversaciones con las directivas del colegio para definir si podrán usar la ruana el día de su grado, previsto para finales de año.