Ibagué mostró su tradición, crecimiento y sabor en una jornada especial de A Vivir Que Son Dos Días

La conversación estuvo marcada por el orgullo de una región que vive intensamente sus tradiciones. Además, el programa abordó los preparativos para las festividades folclóricas que cada año reúnen a miles de visitantes y convierten a Ibagué en uno de los epicentros culturales del país.

Entre los invitados estuvo Martha Bajaire, empresaria y referente de la gastronomía local, quien recordó sus inicios en la cocina, habló sobre la evolución gastronómica de la ciudad y destacó la importancia de preservar recetas tradicionales como la lechona y los tamales, sabores que hacen parte de la identidad del Tolima.

La educación ocupó otro lugar importante en la jornada con la participación de Natalia Ruiz, rectora de la Universidad de Ibagué. Durante la entrevista habló sobre el papel de la educación como herramienta de transformación social y destacó programas que permiten a los estudiantes trabajar directamente con comunidades de distintos municipios del Tolima. También explicó cómo la institución viene impulsando iniciativas relacionadas con bioeconomía, sostenibilidad y cuidado de los recursos hídricos, además de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para jóvenes de la región.

La visión de una ciudad en crecimiento estuvo presente en las intervenciones de Felipe Rodríguez y Efraín Valencia. Mientras Rodríguez se refirió al desarrollo urbano que vive Ibagué y al interés de nuevas familias por establecerse en la ciudad, Valencia destacó el trabajo conjunto entre empresarios, academia y sector público para fortalecer la competitividad del departamento. El dirigente gremial señaló que el Tolima atraviesa un momento importante en materia de inversión y anunció la ampliación del Centro Comercial La Estación, un proyecto que contempla nuevos espacios comerciales, una oferta gastronómica más amplia y un hotel.

La música también tuvo un espacio especial con la participación de Cami Torres, artista ibaguereña que compartió detalles de su trayectoria y del trabajo que desarrolla a través de la Fundación Renacer, una iniciativa enfocada en la promoción de la salud mental y la prevención de conductas de riesgo. Además, destacó los proyectos que impulsa para generar oportunidades laborales y fortalecer el talento musical de la región.