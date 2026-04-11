Estudiantes colombianos llegan a la final mundial de competencia sobre negocios en París

Tres estudiantes colombianos lograron un hito académico al clasificar a la final del Negotiation Challenge 2026, un campeonato mundial que reúne a los mejores equipos universitarios en habilidades de negociación. Se trata de Sebastián Correa, Isabela Casas y Valeria Laverde, quienes conforman el iDeal Team y son los únicos representantes de Latinoamérica en esta edición.

El evento, que se desarrolla en París y cuenta con más de 20 años de trayectoria, selecciona solamente a 12 equipos finalistas de todo el mundo, consolidándose como una de las competencias más exigentes para futuros profesionales de los negocios internacionales.

En A Vivir Que Son Dos Días, los estudiantes explicaron que su clasificación fue el resultado de un proceso competitivo en el que participaron más de 100 países. Durante las rondas eliminatorias, el equipo colombiano se enfrentó a delegaciones de India, Alemania e Italia, superando cada fase hasta llegar a la instancia final.

Le puede interesar: “Uno”, la ópera prima de Julio César Gaviria llega a HBO Max

Valeria Laverde explicó que el proceso para llegar a este punto de la competencia, comenzó a partir de una convocatoria dentro de la universidad, impulsada por la dirección del programa de Negocios Internacionales. Según contó, decidieron asumir el reto gracias a la preparación previa que habían recibido en sus clases.

El certamen evalúa habilidades clave en contextos reales de negociación. Según explicó Sebastián Correa, el proceso incluye etapas de preparación, negociación y cierre de acuerdos, en escenarios que simulan dinámicas empresariales y que también incorporan factores culturales y psicológicos.

Además, destacó que la negociación no se limita al mundo corporativo, sino que hace parte de la vida cotidiana, desde interacciones simples hasta decisiones complejas en entornos profesionales.

Por su parte, Isabela Casas señaló que las dinámicas del concurso exigen una alta capacidad de adaptación, ya que cada ronda presenta condiciones diferentes, con tiempos limitados de preparación y ejecución. En la fase final, por ejemplo, el equipo colombiano se enfrentó a estudiantes de la Universidad de Mannheim, en Alemania, en una negociación centrada en el cambio climático, con múltiples variables por resolver.

La competencia culmina con una gala en la que se anuncian los ganadores, quienes obtendrán el reconocimiento como el mejor equipo universitario de negociación del mundo. Mientras tanto, el iDeal Team ya se consolida como el mejor representante de Colombia y Latinoamérica en esta edición.