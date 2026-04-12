De propaganda electoral a maletas escolares que transforma vidas

En charla con A Vivir Que Son Dos Días, Yhoam Herrera, uno de sus creadores, explicó que existe una normativa que establece una fecha límite para recoger el material de campaña una vez terminan las elecciones, pero en muchos casos esto no se cumple.

Ante esta situación nace la iniciativa Políticamente Correcto, ya que se acercan a las sedes de campaña para solicitar la donación de los banners y otros materiales publicitarios, evitando que terminen en la basura. La idea es que los candidatos asuman la responsabilidad de recoger y reutilizar estos elementos al finalizar la contienda electoral.

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Las lonas de los banners, por ejemplo, son reutilizadas para fabricar maletas escolares impermeables, pensadas para resistir el uso diario de los niños. Además, los morrales son confeccionados por mujeres cabezas de familia, víctimas del conflicto armado o mujeres reinsertadas de la violencia, quienes encuentran en este proyecto una oportunidad de ingreso y formación en valores ciudadanos.

Con el tiempo, los diseños han evolucionado para evitar la exposición de la imagen de los candidatos en la parte interna, priorizando la reutilización del material y su función social. Al momento de la entrega de las maletas, también se incluyen útiles escolares para los niños.