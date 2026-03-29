Carlos Vives brilla en Aruba y lanza reflexión clave sobre el futuro del vallenato

El colombiano Carlos Vives volvió a demostrar su vigencia en el Vibra Latina Festival, donde encabezó la primera edición del evento con un concierto frente al mar que repasó los momentos más importantes de su carrera. Pero más allá del show, dejó una reflexión que pone sobre la mesa el futuro del vallenato.

En A Vivir Que Son Dos Días, el artista contó sobre su conexión con Aruba, asegurando que cantar allí le resulta cercano, casi como estar en casa, por las similitudes con el entorno natural del Caribe colombiano.

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Ya en el escenario, Vives abrió con “La gota fría” y construyó un recorrido por distintas etapas de su trayectoria. El repertorio combinó vallenato tradicional con su sello de Tropic Pop, en una puesta pensada para integrar “los mejores momentos” de su carrera sin perder la esencia del género.

El artista recordó las críticas que recibió en sus inicios por su propuesta musical, sin embargo, marcó una diferencia entre el vallenato que lo formó y el que ha evolucionado en la industria. Para él, el futuro del género no depende únicamente de los artistas, sino de las condiciones del campo, ya que está profundamente ligado a la vida campesina.

Carlos Vives también habló de su proceso creativo y de su interés por seguir explorando sonidos. Mencionó influencias del Pacífico y el joropo, insistiendo en la importancia de mantener vivas las raíces culturales dentro de la música. Además, se refirió a su más reciente trabajo, El Último Disco, aclarando que no representa un cierre definitivo en su carrera.

El paso por Aruba también tiene un valor simbólico en su historia. Allí realizó uno de sus primeros registros internacionales décadas atrás, lo que convierte este concierto en un punto de conexión entre su pasado y su presente artístico.