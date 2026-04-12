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12 abr 2026 Actualizado 17:45

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Colombiana en Londres se vuelve viral con letrero “That’s my son” en la guardia real

Carolina Duque, una colombiana que vive en Londres, Inglaterra, se hizo viral en redes sociales por un video en el que aparece con la camiseta de la Selección Colombia y un letrero que dice “That’s my son”.

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En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, contó que su hijo hace parte de la Caballería de la Casa Real y que fue él quien, hace un año, le pidió que llevara ese mensaje, luego de que un desconocido afirmara ser su padre.

Una característica de los guardias ingleses es que no se pueden mover ni mucho menos hablar, para Carolina Duque, es un orgullo ver a su hijo en un rol tan reconocido por millones de turistas.

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Aunque al principio fue difícil aceptar su decisión de seguir una carrera militar, con el tiempo decidió apoyarlo. Carolina resaltó que llevar la camiseta de Colombia fue una manera de mostrar sus raíces, algo que no solo la llena de orgullo, sino que también le ha abierto puertas en el exterior.

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