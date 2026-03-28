El kimchi tiene embajadora colombiana y es Ana María Aristizábal

Ana María habló en A Vivir Que Son Dos Días sobre este alimento tradicional y explicó que el kimchi es infaltable en la mesa coreana. Su popularidad ha crecido en los últimos años, en parte gracias al auge mundial de la cultura surcoreana, incluyendo la música, el cine, el arte y los contenidos audiovisuales.

Su conexión con Corea del Sur viene desde hace mucho tiempo. Su abuelo hizo parte del Batallón Colombia durante la Guerra de Corea, lo que marcó un vínculo especial con ese país. Años después, Ana María fue invitada a un campamento de verano por la embajada surcoreana y luego ganó una beca para vivir siete meses en Corea. Fue allí donde se enamoró de la comida coreana.

Junto a su pareja, decidió tomar un curso para aprender a hacer kimchi. En noviembre de 2025 comenzaron a producirlo, empezando con pequeñas ventas en reuniones familiares y a través de redes sociales. Su primer pedido fue de aproximadamente 24 envases, pero hoy en día ya producen más de 400.

Hace apenas dos semanas recibieron una noticia que cambió todo: Ana María fue elegida como embajadora mundial del kimchi. Su emprendimiento, Chigüiras Kimchi, fue seleccionado entre propuestas de 146 países.

Además, Ana María destaca que el kimchi es un alimento muy saludable, tanto que incluso médicos lo están recomendando en algunas dietas. Muchas personas que no sabían dónde conseguirlo terminaron convirtiéndose en sus clientes.

El próximo 15 de abril se realizará un evento en Gwangju, Corea del Sur, y Ana María está haciendo todo lo posible por asistir y representar a Colombia, un país que históricamente ha tenido una relación cercana con Corea del Sur.