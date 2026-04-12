Amenaza con corona fúnebre contra Paloma Valencia: Mindefensa activó medidas y ofrece recompensa

Una amenaza de muerte contra la candidata presidencial Paloma Valencia encendió las alarmas en el país, luego de que circulara en redes sociales una imagen con una corona fúnebre, su nombre y la frase “descanse en paz”.

El caso provocó una reacción inmediata del Gobierno. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció medidas de seguridad y la activación de una recompensa para evitar posibles atentados contra candidatos presidenciales.

“Hasta $1.000 millones por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar atentados contra los candidatos presidenciales”, indicó el ministro.

Además, aseguró que la Fuerza Pública, en coordinación con el Ministerio del Interior y la UNP, ya se encuentra desplegada para garantizar la protección de todos los aspirantes “sin distinción alguna”.

La amenaza y los hechos que la rodean

La imagen fue denunciada públicamente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien alertó sobre la existencia de una cuenta en la red social X desde la cual se habría difundido el contenido.

En la publicación se observa una corona fúnebre con el nombre de la candidata, acompañada de una fotografía en blanco y negro, lo que generó preocupación por su carácter intimidatorio. Según la información disponible, se trata de un contenido difundido únicamente a través de redes sociales y no de un elemento que haya sido enviado físicamente a la candidata.

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A este hecho se suma la vandalización de una sede de campaña en Bucaramanga, donde aparecieron grafitis con mensajes agresivos contra la candidata y su partido.

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Reacciones desde el Estado

Desde la Procuraduría General de la Nación, el procurador Gregorio Eljach rechazó las amenazas y los hechos de hostigamiento.

El jefe del Ministerio Público advirtió sobre la necesidad de garantizar la seguridad de los actores políticos y el respeto al ejercicio democrático.

Seguridad electoral en alerta

Las autoridades reiteraron que los esquemas de protección se han fortalecido en medio del calendario electoral, ante posibles riesgos contra candidatos.

El ministro de Defensa fue enfático en que cualquier amenaza contra aspirantes presidenciales será tratada como un asunto de máxima gravedad.

“Quien amenaza a un candidato, amenaza a la democracia”, señaló el jefe de cartera.