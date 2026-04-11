VIDEO: Imperdible reacción del equipo de la Nasa al exitoso amerizaje de la cápsula de Artemis 2

Amerizaje de la cápsula Orión de la Misión Artemis 2. Fotos: (Foto de la NASA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

A las 7:07 de la noche (hora Colombia) se completó con éxito el amerizaje de la cápsula Orión de la Misión Artemis 2 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE.UU. (Nasa), marcando un nuevo paso en la carrera espacial de la humanidad.

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La Nasa anunció con este mensaje el regreso a salvo de los cuatro tripulantes y los saludó: “¡Bienvenidos a casa, Reid, Victor, Christina y Jeremy!”.

En ese mismo instante, el equipo de la Nasa en el Centro Espacial Johnson, en Houston, encargado de monitorear el amerizaje de la cápsula, festejó con gritos y aplausos el regreso de los astronautas.

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En las imágenes se muestra la alegría de todo el equipo, que esperaban de pie ante cualquier novedad con la misión.

Este nuevo hito espacial de la humanidad abre el camino para más misiones tripuladas que buscarán establecer una base en la Luna con miras a Marte, el planeta rojo.

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Por su parte, el administrador de la Nasa, Jared Isaacman, se pronunció a través de su cuenta de X y destacó la proeza de la misión al devolver a salvo a los cuatro astronautas.

“Estos talentosos astronautas inspiraron al mundo y representaron a sus agencias espaciales y naciones como embajadores de la humanidad hacia las estrellas”, indicó.

Además, resaltó el coraje de la tripulación al aceptar el riesgo real que significaba una misión de este tipo, que se adentraba en el espacio.

“Aceptaron ese riesgo por todo lo que estábamos a punto de aprender y por las emocionantes misiones que siguen, mientras regresamos a la superficie lunar, construimos una base en la Luna y nos preparamos para lo que viene después”, mencionó.

¿Qué viene para los astronautas?

Explicó que lo primero que deben revisar es que no haya fugas de resina o amoniaco de la cápsula Orión. Posteriormente, cuando salga la tripulación deberán someterlos a muestras de sangre y exámenes de pérdida ósea y muscular, además de visión.

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