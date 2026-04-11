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11 abr 2026 Actualizado 19:12

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Liga Española

Tabla de posiciones de la Liga de España: Así va tras triunfo de Barcelona

El equipo de Hans Flick venció al Espanyol en la jornada 31 de LaLiga.

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Ángela Tatiana Rodríguez

Barcelona sigue con su camino triunfador en la Liga de España. En la jornada 31 del campeonato el equipo de Hans Flick venció dos goles por cero en el encuentro que se jugó en el estadio Camp Nou. Con este triunfo, los locales se afianzan en el primer luminuto 9gar de la tabla de posiciones.

El héroe de la jornada para el Barcelona fue Ferrán Torres que marcó los dos goles de la victoria. El primero, muy temprano en el partido. Al minuto nueve, el delantero marcó de cabeza.

Tras un tiro de esquina de Lamine Yamal, Dmitrovic y El Hilali se chocaron en el área y permitieron que el atacante llegara solo para marcar el primero de su escuadra. Había sido criticado durante la semana y celebró con rabia.

El segundo llegó al minuto 25, otra vez Ferrán luego de un gran pase de Lamine Yamal que recibió el delantero para definir ante el arquero Dmitrovic. En el segundo tiempo, el Espanyol descontó por medio de Pol Lozano que venció a Joan García con una buena anotación.

En el minuto 87, Lamine Yamal marcó el tercer gol para el Barcelona y completó la goleada, al 88, Marcus Rashford con una bonita anotación.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de España

PosicionesEquipoPuntos
1Barcelona79
2Real Madrid70
3Villarreal58
4Atlético de Madrid57
5Real Betis45
6Celta de Vigo44
7Real Sociedad42
8Getafe41
9Osasuna38
10Espanyol38
11Athletic38
12Girona38
13Rayo Vallecano35
14Valencia35
15Alavés33
16Elche32
17Mallorca31
18Sevilla31
19Levante26
20Real Oviedo24

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