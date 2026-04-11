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11 abr 2026 Actualizado 13:49

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Bogotá

Policía anuncia investigación ante desmanes en Usme: capturaron a un presunto acosador

En medios de los hechos por lo menos cuatro personas resultaron heridos.

Colombian police General Henry Sanabria gives a press conference in Bogota, Colombia, after Colombian transit police ceased firearms and FARC dissident groups uniforms in southern Colombia on January 16, 2022. (Photo by: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Colombian police General Henry Sanabria gives a press conference in Bogota, Colombia, after Colombian transit police ceased firearms and FARC dissident groups uniforms in southern Colombia on January 16, 2022. (Photo by: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Colombian police General Henry Sanabria gives a press conference in Bogota, Colombia, after Colombian transit police ceased firearms and FARC dissident groups uniforms in southern Colombia on January 16, 2022. (Photo by: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Por medio de un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció sobre los hechos de orden público en la localidad de Usme, en medio de la captura de un presunto abusador de un menor de edad.

Ante el intento de linchamiento por parte de la comunidad, fue necesario hacer el uso de una patrulla de la Policía para evacuar al presunto agresor, quien es menor de esas y se encontraba lesionado, con el fin de salvaguardar su vida e integridad.

Lea también: En desmanes terminó la captura de un presunto abusador en Usme

Durante la salida del vehículo oficial del sector, varias personas intentaron impedir su paso, lo que dejó a uno de los ciudadanos lesionados.

Es por eso que, desde la institución aseguraron que “la Policía Nacional en Bogotá aperturó una investigación disciplinaria, con el fin de esclarecer los hechos suscitados”.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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