Policía anuncia investigación ante desmanes en Usme: capturaron a un presunto acosador

Por medio de un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció sobre los hechos de orden público en la localidad de Usme, en medio de la captura de un presunto abusador de un menor de edad.

Ante el intento de linchamiento por parte de la comunidad, fue necesario hacer el uso de una patrulla de la Policía para evacuar al presunto agresor, quien es menor de esas y se encontraba lesionado, con el fin de salvaguardar su vida e integridad.

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Durante la salida del vehículo oficial del sector, varias personas intentaron impedir su paso, lo que dejó a uno de los ciudadanos lesionados.

Es por eso que, desde la institución aseguraron que “la Policía Nacional en Bogotá aperturó una investigación disciplinaria, con el fin de esclarecer los hechos suscitados”.