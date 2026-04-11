En desmanes terminó la captura de un presunto abusador en Usme

En horas de la noche de este 10 de abril se presentaron desmanes en medio de la captura de un presunto abusador sexual de un menor de edad, en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, una vez se descubrió el presunto abuso, la comunidad intentó tomar justicia por mano propia y linchar al acosador que, también sería menor de edad.

Ante la situación, uniformados de la Policía tuvieron que intervenir; sin embargo, su presencia no fue suficiente, por lo que integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, anteriormente ESMAD, tuvieron que intervenir.

En medio de la reacción de la Policía, varias patrullas que intentaban salir de la zona, y que estaban siendo atacadas con palos y elementos contundes, arrollaron a personas que se encontraban dentro del conjunto residencial donde estaba el presunto agresor.

De manera preliminar, se reportan cuatro personas heridas en medio de los hechos relacionados con la captura del señalado abusador.