Mal día para Harold Tejada y título para Paul Seixas en el País Vasco

Se corrió la última etapa de la Vuelta al País Vasco.. Fue un recorrido de 135.2 kilómetros entre Goizper-Antzuola y Bergara con seis premios de montaña. Etapa dura para terminar la carrera que ganó el nuevo fenómeno del ciclismo, Paul Seixas.

Los primeros escapados de la última etapa fueron Marc Soler, Mattias Skjelmose y Ben Healy. Kilómetros más adelante el español se quedó y solo dejó a sus otros dos compañeros de escapada que fueron por la etapa.

Tras ellos, un grupo perseguidor de 28 corredores en el que el único colombiano era Brandon Rivera. Después, el pelotón del líder Paul Seixas con Florian Lipowitz y Harold tejada.

Cuando los perseguidores alcanzaron a la fuga, el grupo se partió en cuatro pedazos con Iván García Cortina y Andrew August. El ciclista del Ineos Grenadiers se fue solo después. El estadounidense fue el ganador después de una gran etapa.

El ganador de la competencia fue Seixas que con este título se corona por primera vez en una competencia World Tour y se perfila como el nuevo rey del ciclismo mundial para el futuro. En segundo lugar de la general se ubicó Lipowitz y en el tercero Tobias Halland Johannessen ante el desplome final de Primoz Roglic.

¿Cómo les fue a los colombianos en la última etapa del País Vasco?

Harold tejada, que era el colombiano mejor ubicado, tuvo una mala jornada en la última fracción de la Vuelta al País Vasco y salió del top 10 de la clasificación general de la competencia. En la fracción, perdió más de 20 minutos y llegó en el puesto 53 a 20:45.

En la general, quedó en el lugar número 15 a 20 minutos y 59 segundos. El segundo mejor de los nuestros fue Brandon Smith Rivera que se ubico en el puesto 60 a una hora, 16 minutos y 43 segundos.