Murió en Armenia el ingeniero que alertó sobre el terremoto del 25 de enero de 1999

Armenia

Hay luto en la ingeniería y la sismología en el Quindío y en Colombia por el fallecimiento del ingeniero Hugo Monsalve, fundador del observatorio sismológico de la Universidad del Quindío y el experto que alertó meses antes sobre el terremoto del 25 de enero de 1999.

Debido a complicaciones de salud, murió en la tarde de hoy viernes 10 de abril el ingeniero Hugo Monsalve, fundador del observatorio sismológico de la universidad del Quindío, uno de los más grandes expertos investigadores del tema de sismología no solo en Quindío sino en Colombia.

Fue uno de los expertos que alertó meses antes en octubre de 1998 de la probabilidad de un sismo de gran magnitud en el Quindío y en enero de 1999 ocurrió el terremoto del eje cafetero que dejó más de 1200 víctimas.

Fue docente e investigador de la universidad del Quindío hasta el 2023.

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En Caracol Radio Armenia hablamos con Carlos Alberto García, ingeniero, exdirector del programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Quindío y actual director de la maestría en gestión de riesgo de la misma universidad, amigo, compañero, alumno y lo considera un mentor al ingeniero Hugo Monsalve.

Luto por muerte de Ingeniero Hugo Monsalve

Carlos Alberto García: para la Universidad del Quindío, para nuestro departamento, para el programa de ingeniería civil, es una pérdida casi que inmedible, porque Hugo Monsalve, aparte de ser un gran ingeniero civil, un gran científico, un gran maestro, tal vez una de sus mejores cualidades, para nosotros fue un gran amigo, un mentor y un excelente ser humano.

Alguien que fue muy importante para nuestro programa de ingeniería civil en la Universidad del Quindío, nos trajo la semilla y la investigación. Desde su liderazgo fuimos capaces de pensar en una acreditación de alta calidad para nuestro programa.

Desde su liderazgo pues se conformó el observatorio sismológico de la Universidad el Quindío, espacio en el cual nos formamos y se formó muchísima gente interesada en este tema de la sismología y de la ingeniería sísmica, gente que se encuentra en diferentes partes del país haciendo o trabajando este tema tan complejo, puntualizó el ingeniero García.

Figura Respetada y gran ser humano

Carlos Alberto García: él se convirtió en una figura muy respetada en este tema en el país. Pero repito, él fue una persona de inmejorables cualidades humanas. Siempre fue una persona muy empática, muy querida. El concepto a ese amable se conjuga perfectamente en él porque de verdad era una persona muy fácil de querer. Sencillamente por esa por ese don de ser que tenía, con sus compañeros, con sus estudiantes, con las personas que tuvimos la fortuna de compartir con él muchos espacios.

Para el programa de ingeniería civil, para la maestría en ingeniería, para la maestría en gestión de riesgos y desastres, para la facultad de ingeniería y para la universidad en sí, es una pérdida muy muy grande, muy lamentable y lo que esperamos es que descanse en la paz de Dios, muy merecido descanso para nuestro gran amigo que nos deja.

Desde Caracol Radio Armenia enviamos un abrazo solidario a la familia de Hugo Monsalve por esta sensible perdida.