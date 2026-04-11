“Los criminales son más poderosos que la sociedad”: Secretario de Seguridad de Bogotá

Durante su intervención en el foro ´La seguridad ciudadana´ en la Universidad Externado, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, señaló que los problemas del sistema judicial y carcelario están contribuyendo a la creciente criminalidad en la ciudad. “El sistema no está diseñado para prevenir, sino para castigar”, afirmó.

Restrepo explicó que, aunque las autoridades realizan miles de capturas anualmente, la mayoría de los delincuentes no son sancionados de manera efectiva: “De 30.000 capturas en Bogotá el año pasado, la mayoría no tuvieron consecuencias”.

Además, destacó que el sistema judicial se enfrenta a una escasez de recursos, con un “déficit de 5 billones de pesos en la rama judicial”.

De igual manera, hizo referencia a la insuficiencia de las políticas actuales: “La captura de un ladrón es insuficiente. No desmantela la banda ni corta la carrera criminal”.

El secretario también se refirió al impacto de la política de paz y la falta de recursos para la lucha contra el crimen: “La justicia está atrapada en una trampa histórica”.

“Es necesario un cambio estructural en las políticas de seguridad y justicia para realmente enfrentar el crimen”, concluyó.

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