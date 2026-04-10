“El sistema carcelario no resocializa, convierte a criminales en expertos”: Carlos Fernando Galán

En el marco del Foro de Seguridad Ciudadana, organizado por la Universidad Externado, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán intervino ante un auditorio compuesto por académicos, autoridades judiciales y expertos en seguridad.

Uno de los puntos más importantes de su intervención fue la crítica al sistema carcelario. Galán indicó que los centros de reclusión, en lugar de cumplir con su función de resocialización, han acabado por transformar a los delincuentes en “expertos en la delincuencia”.

Según el alcalde, “el sistema carcelario actual no está cumpliendo con su propósito de evitar que los delincuentes vuelvan a cometer crímenes una vez cumplen su condena. En muchos casos, los internos salen más capacitados para delinquir que antes de ingresar”.

Además, destacó que uno de los grandes retos del sistema judicial es la falta de sanciones efectivas para muchos delitos menores, como el hurto callejero. “El hurto no tiene una sanción efectiva dentro de un sistema que no actúa con rapidez y eficacia”, explicó. También insistió en que, aunque se debe atacar a las estructuras criminales no se puede dejar de lado el “primer eslabón de la cadena, que es el delincuente”.

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“El ciudadano espera que el criminal que lo afecta sea capturado y judicializado”, agregó.

Por otro lado, abordó el tema del hacinamiento carcelario, donde subrayó que el Gobierno y el poder Ejecutivo debe asumir la responsabilidad de esta crisis. “No tiene sentido que en la discusión de ayer, sobre el hacinamiento carcelario, no se haya contado con la presencia del Ministerio de Justicia ni del INPEC”, comentó.

Gestores de paz

En cuanto a la política de ‘Paz Total’ y sus gestores, Galán expresó preocupación por cómo estas políticas pueden estar afectando la lucha contra el crimen. “Romantizar el delito y minimizarlo como si fuera algo trivial, como cuando el presidente Gustavo Petro dice que un ladrón de celulares lo hace para regalarlo a su novia, es un mensaje peligroso. La justicia no es venganza, es el ejercicio del Estado para proteger a la sociedad y castigar a quienes cometen delitos”, afirmó.

Alias “El Montañero”

El alcalde se refirió a la banda criminal “El Mesa” de Antioquia, que sigue operando en Bogotá. “A pesar de que la policía y la fiscalía han trabajado durante años para desmantelar estas bandas el jefe de ‘El Mesa’, alias “El Montañero”, logró que se levantara su orden de captura en medio de este proceso de paz. Este tipo de decisiones envía un mensaje muy negativo a todos los actores del sistema”, dijo.

De igual manera, condenó el escándalo en la cárcel de Itagüí, donde se celebró una fiesta con parranda vallenata, licor y servicio de catering, pues mencionó que el Gobierno debe tomar responsabilidades y mejorar el sistema penitenciario.

“No creo que sea suficiente con que una persona encargada responda y salga de su cargo, tienen que haber responsabilidades mayores. El sistema carcelario no resocializa, y en muchos casos, permite que nuevos delitos ocurran dentro de los centros penitenciarios”, concluyó.