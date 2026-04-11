Líder comunal de Cúcuta sigue sin respuesta de la UNP tras amenazas

Cúcuta.

Tras las reiteradas amenazas en su contra, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 28 de Febrero, en Cúcuta, Leonardo Gómez, denunció que aún no recibe respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) frente a su situación de riesgo.

El líder comunal aseguró que, pese a que las intimidaciones no son recientes, las medidas de protección no han sido definidas con claridad, lo que mantiene la incertidumbre sobre su seguridad.

“Desde la anterior amenaza no ha salido ni siquiera la resolución donde me dicen si me van a mantener el esquema que tengo o me lo van a ampliar”, afirmó a Caracol Radio.

Gómez indicó que en las últimas horas avanzó en la activación de la ruta institucional, con acompañamiento de la Policía Nacional, la Personería y la Secretaría de Gobierno, tras la más reciente amenaza recibida a través de panfletos.

“En este momento me encuentro realizando la activación de la ruta de medidas de protección. Ahora esperar que la UNP dé respuesta”, señaló.

El dirigente comunal destacó el acompañamiento que ha recibido por parte de la Policía, especialmente del Grupo de Derechos Humanos y el Grupo de Prevención, quienes lo apoyaron en la interposición de la denuncia ante la Fiscalía.

Sin embargo, insistió en la necesidad de una respuesta de fondo por parte de la UNP, teniendo en cuenta que ya son cuatro las amenazas que ha recibido por su trabajo comunitario.

A pesar del riesgo, Gómez aseguró que continuará con su labor en el barrio, mientras espera que las autoridades definan medidas concretas para garantizar su seguridad.