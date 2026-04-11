La ingeniera colombiana que vivió de cerca el despegue de Artemis II

El regreso de la misión Artemis II marcó un momento clave para la exploración espacial. Tras más de medio siglo desde las misiones Apolo, la humanidad vuelve a acercarse a la Luna en un proceso que busca sentar las bases para futuras expediciones. Aunque en esta ocasión no hubo alunizaje, la misión logró orbitar el satélite con tripulación a bordo, consolidándose como un avance fundamental en la investigación científica y tecnológica.

La ingeniera colombiana Giovanna Ramírez, divulgadora científica, fue invitada por la NASA a presenciar el lanzamiento de la misión, como parte de sus actividades educativas y de comunicación científica.

En A Vivir Que Son Dos Días, Giovanna Ramírez compartió su experiencia y destacó la importancia de este momento: “no me perdí ni un segundo”, afirmó al referirse al regreso de la cápsula, en el que los astronautas llegaron el pasado 10 de abril en buen estado de salud, tras completar la misión.

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Más allá de lo técnico, la ingeniera subrayó el carácter histórico de Artemis II. Según explicó, se trata de un hito no solo por el regreso a la órbita lunar, sino también por los avances en representación dentro de la exploración espacial, como la participación de la primera mujer y el primer hombre afrodescendiente en una misión de este tipo.

La misión, además, abre la puerta a futuros desarrollos. La ingeniera señaló que este tipo de operaciones son clave para avanzar hacia objetivos más ambiciosos, como el alunizaje en próximas misiones, el envío de satélites y rovers, e incluso la posibilidad de establecer estaciones alrededor de la Luna que sirvan como punto de partida para explorar otros destinos como Marte.

También se refirió a los cuestionamientos sobre la llegada del hombre a la Luna en 1969, recordando que no fue un hecho aislado. Misiones posteriores como Apolo 12, 14, 15 y 17 también llevaron astronautas al satélite, dejando evidencia de la exploración en su superficie.

Finalmente, Giovanna Ramirez aseguró que su objetivo es claro: llegar al espacio. Para ello, ha dedicado varios años a su preparación a través de misiones análogas, entrenamientos de vuelo, prácticas bajo el agua y simulaciones en ambientes confinados, consolidando un camino que busca llevarla cada vez más cerca de ese sueño.