El “Viajero Sostenible”: La nueva forma de mostrar acciones positivas en Colombia

En un contexto marcado por la desinformación, la polarización y la pérdida de confianza en las instituciones, surge una propuesta que busca cambiar la forma en la que se cuentan las historias en Colombia. Se trata de El viajero sostenible, una iniciativa que recorre distintas regiones del país para visibilizar proyectos, empresas y personas que están trabajando en sostenibilidad, pero que muchas veces no tienen espacio en la agenda mediática. El proyecto retoma la idea de narrar el “micro territorio” y mostrar una Colombia que no siempre es visible.

En A Vivir Que Son Dos Días, Mauricio Molano, creador de esta iniciativa, explicó que el proyecto nace tanto de una inspiración del programa “El viajero del noticiero nacional”, así como de proponer soluciones desde la comunicación.

Uno de los principales problemas que identificaron al hacer el proyecto fue la pérdida de confianza en distintos sectores, tanto públicos como privados, impulsada por factores como la corrupción y la desinformación. Sin embargo, también encontró una oportunidad: muchas empresas están desarrollando estrategias sólidas de sostenibilidad en lo social, ambiental y en gobernanza, pero no las están comunicando. “Lo que no se cuenta es como si no existiera”, señaló.

A partir de ahí, el proyecto busca “cacarear” esas historias, es decir, visibilizarlas a través de formatos como video, pódcast y eventos. La intención es humanizar la sostenibilidad, alejándola de reportes técnicos y fríos, y acercándola a relatos que conecten con las personas.

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El recorrido se plantea por regiones, entendiendo que cada zona del país tiene dinámicas y vocaciones distintas. Desde Santander con su industria del calzado, hasta el Valle del Cauca y su relación con el Pacífico, la iniciativa busca construir relatos diferenciados que reflejen la diversidad del territorio colombiano.

Además, el proyecto no se limita a grandes empresas. También incluye pequeñas y medianas iniciativas que, incluso con menos recursos, han logrado implementar modelos sostenibles. Como ejemplo, Mauricio Molano mencionó casos que van desde universidades con estrategias ambientales consolidadas hasta empresas familiares certificadas internacionalmente.

Otro de los retos que enfrenta El “Viajero sostenible” es evitar caer en el llamado “greenwashing”, es decir, mostrar como sostenibles prácticas que no lo son en su totalidad. Para esto, la iniciativa contempla el acompañamiento de la academia como un actor clave en la validación de los proyectos que se visibilizan, aportando rigurosidad y criterio en la selección de las historias.

El proyecto, que ya se encuentra en fase de desarrollo y gestión con distintas organizaciones en regiones como el Valle del Cauca y Santa Marta, también busca involucrar a actores públicos.