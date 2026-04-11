Juez ordenó cárcel a presunto agresor en Sincerín: habría golpeado a su propia madre

En el barrio El Patillal, del corregimiento de Sincerín, municipio de Arjona (Bolívar), la violencia no solo rompió el silencio de la noche, sino también los lazos más sagrados de una familia.

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El protagonista de este caso es un hombre de 30 años, quien, según relatan las víctimas, llegó alterado a su vivienda y, al no encontrar comida, estalló en furia.

Sin medir consecuencias, arremetió contra su propia madre, golpeándola con un objeto contundente en la cabeza, causándole una fuerte hinchazón. Como si fuera poco, al parecer, también agredió a su compañera sentimental.

Pero esta vez, el miedo se transformó en valentía. Cansadas de vivir en medio del maltrato —que, según ellas, “era el pan de cada día”— su madre, y su pareja, corrieron desesperadas a pedir ayuda a una patrulla de vigilancia que se encontraba en el sector de las corralejas.

Cayó en flagrancia

Los uniformados no dudaron. Se trasladaron de inmediato hasta la vivienda y, al llegar, las víctimas señalaron directamente al agresor, quien se encontraba fuera del inmueble.

Lejos de calmarse, el sujeto intentó agredirlas nuevamente frente a los policías, lo que obligó a una intervención inmediata para neutralizar la situación.

Ante la flagrancia, fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar. Se le leyeron y explicaron sus derechos como persona detenida.

Posteriormente, fue trasladado a la estación de Policía de Arjona y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En audiencias preliminares, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Golpes y miedo acumulado

Las víctimas fueron trasladadas al hospital local, donde recibieron atención médica. El dictamen será anexado al proceso judicial.

Según manifestaron, el agresor presuntamente consume sustancias alucinógenas, lo que agravaba su comportamiento violento cada vez que llegaba en ese estado.

“El respeto por la vida y la integridad de nuestros seres queridos es un principio fundamental de convivencia. Desde la Policía Nacional rechazamos de manera contundente cualquier hecho de violencia intrafamiliar y reiteramos nuestro compromiso de actuar con toda la capacidad institucional para proteger a las víctimas. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente y a no guardar silencio frente a estos casos”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.