Incautan más de media tonelada de marihuana en zona rural de Tesalia, Huila

Neiva

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 “Cacique Pigoanza”, adscrito a la Novena Brigada del Ejército Nacional, lograron la incautación de más de media tonelada de marihuana en zona rural del municipio de Tesalia, en el occidente del departamento del Huila. El operativo se realizó en medio de acciones militares orientadas a debilitar las economías ilícitas en la región.

La acción se registró sobre la ruta I-24, donde unidades militares adelantaban un puesto de control. Durante el procedimiento, los soldados realizaron la señal de pare a una camioneta que transitaba por el sector; sin embargo, el conductor omitió la orden y emprendió la huida, lo que generó una reacción inmediata por parte de la unidad motorizada.

Según el reporte oficial, la presión ejercida por las tropas obligó al individuo a abandonar el vehículo metros más adelante. Posteriormente, se efectuó la inspección del automotor con el apoyo del binomio canino antinarcóticos y personal especializado en explosivos y demoliciones, hallando en su interior 462 paquetes con un peso aproximado de 520 kilogramos de marihuana.

De acuerdo con información preliminar, el cargamento tenía un valor cercano a los 312 millones de pesos en el mercado ilícito y correspondería a más de 500.000 dosis. Las autoridades indicaron que la sustancia provenía del departamento del Cauca y tenía como destino el centro del país, con posibles rutas hacia el exterior. El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de judicialización.