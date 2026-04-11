Gobernador Yamil Arana entregó vía pavimentada en el barrio Olaya de Cartagena

“Ahora podemos patinar y jugar”, dice con una sonrisa Alma Carolina Machuca Rincón, de 12 años, mientras recorre la nueva vía que transformó su entorno en el sector Ricaurte de Olaya Herrera. A su lado, otros niños celebran lo que para ellos significa mucho más que una obra: la posibilidad de moverse con libertad, sin temor a caídas ni obstáculos en el camino.

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La alegría infantil resume el impacto que hoy vive la comunidad del sector Ricaurte, en Olaya Herrera, tras la entrega de 464 metros lineales de pavimento, una obra que durante décadas fue esperada por generaciones enteras.

Para los más pequeños, el cambio se traduce en juegos y recreación. Para los adultos mayores, en tranquilidad y movilidad segura. Y para las familias, en dignidad y desarrollo.

“Gracias al gobernador, ahora vamos a patinar y jugar”

La emoción también se escucha en la voz de Hadassa Zúñiga Martínez, de 8 años, quien agradece con sencillez la llegada del pavimento.

“Gracias al gobernador porque ahora vamos a patinar y a jugar en nuestra calle”, expresó la niña, reflejando el sentimiento colectivo que hoy se vive en el barrio.

Sus palabras se suman a las de Saray Machuca, otra niña habitante del sector, quien destacó el impacto que esta obra tiene en la vida cotidiana.

“La pavimentación de esta calle significa mucho para nosotros. Aquí había muchos niños y muchos adultos mayores que tenían problemas para transitar. Le damos las gracias al gobernador Yamil Arana”, señaló.

Para las familias del sector Ricaurte, esta intervención representa el fin de décadas de dificultades y el inicio de nuevas oportunidades.