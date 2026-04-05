“Uno”, la ópera prima de Julio César Gaviria llega a HBO Max

Luego de un recorrido por festivales y premios, la película “Uno” continúa ampliando su alcance. La ópera prima del director colombiano Julio César Gaviria, protagonizada por Marcela Mar y Juan Pablo Urrego, no solo obtuvo reconocimiento en distintos circuitos, sino que también fue destacada por el público y por su enfoque en sostenibilidad, un elemento que hizo parte de su propuesta narrativa y de producción. Ahora, la película da un nuevo paso al llegar a plataformas digitales, donde ha logrado posicionarse entre los contenidos más vistos.

En A Vivir Que Son Dos Días, el director habló sobre este nuevo momento de la película, que actualmente hace parte del catálogo de HBO Max y ha logrado mantenerse en el Top 10 de la plataforma.

Julio César contó que este acontecimiento del Top 10, demuestra que producciones como esta debieron tener más tiempo en las salas de cine.

La versión disponible en la plataforma es la misma que se proyectó en cine. Según el director, no hubo cambios en la narrativa ni en la historia, aunque sí se realizó un ajuste técnico para adaptar la película al formato de televisión y garantizar su calidad en pantalla.

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Uno de los elementos que ha llamado la atención del público es la construcción de su personaje principal. La historia propone un giro frente a narrativas tradicionales, al poner a una mujer como eje del relato. Marcela Mar encarna a la protagonista y lidera el desarrollo dramático, mientras que el personaje masculino cumple un rol de acompañamiento, alejándose del esquema clásico del “héroe” que resuelve la historia.

La película también aborda problemáticas reales del país, como la minería ilegal y la explotación de recursos naturales, un contexto que atraviesa la historia y le da un anclaje directo con la realidad colombiana.

Tras este proceso, el director ya trabaja en su siguiente proyecto, una nueva película que provisionalmente llevaría el nombre de “Dos”. Aunque aún se encuentra en fase de desarrollo y búsqueda de financiación, la intención es seguir construyendo un estilo propio como realizador, manteniendo elementos como el tratamiento del color, la música y el ritmo narrativo.