Dos incendios se reportaron en Medellín: uno afectó cuatro casas y el otro el hotel Nutibara

Medellin

Los bomberos de Medellín atendieron dos emergencias por incendios estructurales en la tarde y la noche de este viernes que obligaron al despliegue de ocho tripulaciones para contener las emergencias.

El primero se registró en el sector Las Independencias de la comuna trece; allí un incendio en una casa se propagó rápidamente y terminó afectando cuatro inmuebles donde no hubo personas lesionadas, pero sí daños materiales. En este lugar, cinco tripulaciones atendieron el incendio y lo controlaron.

La segunda conflagración se registró en la noche del viernes en el hotel Nutibara del centro de Medellín. En este icónico lugar, las llamas generaron temor entre las personas que estaban en el lugar. Una mujer adulta mayor tuvo que ser atendida por los bomberos por inhalación de humo. Tres tripulaciones controlaron el incendio.

Las dos emergencias hacen parte de una investigación para determinar qué las ocasionó; además, se continúa en la valoración de las pérdidas de las casas y la zona quemada del hotel.