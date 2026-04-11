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11 abr 2026 Actualizado 02:27

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Medellín

Dos incendios se reportaron en Medellín: uno afectó cuatro casas y el otro el hotel Nutibara

El primero se registró en la comuna trece, donde no hubo personas afectadas, pero sí daños materiales. En el hotel una adulta mayor fue atendido por inhalación de humo.

Incewndio hotel Nutibara - foto tomada e video cortesía

Incewndio hotel Nutibara - foto tomada e video cortesía

Incewndio hotel Nutibara - foto tomada e video cortesía

Medellin

Los bomberos de Medellín atendieron dos emergencias por incendios estructurales en la tarde y la noche de este viernes que obligaron al despliegue de ocho tripulaciones para contener las emergencias.

El primero se registró en el sector Las Independencias de la comuna trece; allí un incendio en una casa se propagó rápidamente y terminó afectando cuatro inmuebles donde no hubo personas lesionadas, pero sí daños materiales. En este lugar, cinco tripulaciones atendieron el incendio y lo controlaron.

La segunda conflagración se registró en la noche del viernes en el hotel Nutibara del centro de Medellín. En este icónico lugar, las llamas generaron temor entre las personas que estaban en el lugar. Una mujer adulta mayor tuvo que ser atendida por los bomberos por inhalación de humo. Tres tripulaciones controlaron el incendio.

Las dos emergencias hacen parte de una investigación para determinar qué las ocasionó; además, se continúa en la valoración de las pérdidas de las casas y la zona quemada del hotel.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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