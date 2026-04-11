Cortes de luz afectarán varios sectores de Barranquilla y Puerto Colombia este domingo

Este domingo 12 de abril, distintos sectores de Barranquilla enfrentarán interrupciones en el servicio de energía debido a trabajos eléctricos programados por la empresa Air-e Intervenida.

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Las labores principales se concentrarán en inmediaciones del centro de la ciudad, entre las 6:53 de la mañana y las 5:30 de la tarde. Durante ese tiempo, estará suspendido el suministro en la carrera 42 con calle 2, en la Zona Franca, y en las calles 2 a 3 entre carreras 41 y 42D.

De forma paralela, se realizarán maniobras en los horarios de 6:30 a 6:53 de la mañana y de 5:30 a 5:50 de la tarde en Zona Franca, Villanueva y Centro. Asimismo, habrá interrupciones entre las 6:40 y 6:56 de la mañana, y entre las 5:33 de la tarde y las 6:00 de la tarde en los barrios La Luz, Rebolo, Barranquillita; calles 2 a 3 con carreras 41 y 43; y calles 10 y 11 entre carreras 39 y 41 en el centro.

Adicionalmente, se desarrollarán trabajos en la carrera 54 con calle 105, entre las 8:20 de la mañana y las 5:30 de la tarde.

Intervenciones en Malambo

En Malambo, se ejecutarán obras en un transformador de potencia entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Esto implicará la suspensión del servicio en el Parque Industrial Pimsa, la vía Malambo – Sabanagrande y empresas como Postobón y Cementos del Oriente.

Cortes programados en Puerto Colombia y el norte de Barranquilla

Por labores de mantenimiento de equipos, también se realizarán maniobras en circuitos que abastecen a Puerto Colombia y sectores del norte de Barranquilla.

Entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, el circuito Puerta de Oro 1 dejará sin energía a Altos de Pradomar y la carrera 46 desde el kilómetro 10 hasta Pradomar. En ese mismo horario, el circuito Puerta de Oro 3 afectará a Salgar, Sabanilla, Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado; la carrera 46 vía a Puerto Colombia desde el kilómetro 10 a Sabanilla; y la carrera 51B entre los kilómetros 7 y 9, incluyendo Villa Clarita, Marahuaka y el colegio Anglo Colombia School.

En otros circuitos, habrá interrupciones entre las 5:30 y 6:00 de la mañana, y de 2:00 a 2:30 de la tarde. Estas afectarán a Lagos del Caujaral, Country Club Villa, el sector de la urbanización La Playa (calles 6 a 14 entre carreras 20A y 28), fincas aledañas a la carretera antigua a Puerto Colombia desde el kilómetro 5 al 10, así como zonas de la vía al mar desde el kilómetro 7, incluyendo sectores como el entorno del Colegio Liceo Campestre, IDPHU Campestre, la urbanización Barranquilla Sport, el polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe, los peajes Papiros y Marahuaco y la Alcaldía de Puerto Colombia.

También se verá afectada la carrera 46 entre los kilómetros 2 al 13 en la vía a Puerto Colombia.

En el norte de Barranquilla, los cortes impactarán a Villa Santos (calles 100 a 110 entre carreras 46 y 50), La Campiña, y varios sectores de Riomar, Alto Prado, San Vicente, Granadillo, América y Tabor, incluyendo tramos entre calles 80 y 96 y carreras 43 a 64.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar precauciones y programar sus actividades ante las interrupciones del servicio previstas durante la jornada.