Alcaldía de Cota amplía plazos para beneficios tributarios: “se dará un respiro económico”

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Cota anunció una serie de medidas para responder a las preocupaciones ciudadanas frente al proceso de actualización catastral, que en los últimos días ha generado reclamos y movilizaciones en el pueblo.

Entre los anuncios, la administración informó que “se extenderá por dos meses adicionales el plazo para el pago del impuesto predial con descuento”, fijando como nueva fecha límite el 30 de junio de 2026. La medida, según el comunicado, busca “dar un respiro económico a los contribuyentes mientras se revisan sus casos particulares”.

Además, el Gobierno municipal indicó que reforzará la atención a los ciudadanos. “Se incrementará el personal técnico en las oficinas de atención para agilizar el trámite de quejas y reclamos”, con el objetivo de ofrecer respuestas más rápidas frente a las inquietudes sobre los avalúos.

La Alcaldía también confirmó la continuidad de los espacios de diálogo con la comunidad. “Se realizará un nuevo encuentro el próximo sábado 18 de abril en el Centro de Integración Ciudadana (CIC)”, donde se hará seguimiento a los compromisos adquiridos tras las mesas de trabajo.

Las decisiones se dan en medio de la presión de los habitantes de Cota, quienes han manifestado su inconformidad por el impacto de la actualización catastral en el valor del impuesto predial.

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