MinCultura celebra los 100 años del natalicio de Delia Zapata Olivella

A cien años de su nacimiento, Colombia vuelve la mirada hacia Delia Zapata Olivella, una de las figuras más influyentes en la construcción de la identidad cultural afrocolombiana. Investigadora, bailarina y gestora, su trabajo marcó un punto de quiebre en la manera en que las tradiciones del país llegaron a los escenarios y a los espacios de pensamiento. Hoy, su legado se reactiva a través de montajes escénicos, publicaciones y procesos culturales que buscan darle valor a una obra que durante años permaneció subestimada.

En A Vivir Que Son Dos Días conversó con el director escénico Manuel Viveros, quien lidera el montaje de “Aquí hay un pueblo: Delia Zapata y el mito de Rambao”, y con el periodista y editor Mario Jursich, actual director de la revista “Gaceta”, una publicación que también se suma al homenaje con una edición especial dedicada a la vida y obra de Delia Zapata Olivella.

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Desde la escena, la apuesta de Manuel Viveros busca reconstruir la obra, ya que retoma un montaje original de los años 70 impulsado por la propia Delia, pero lo traslada al presente con una reflexión sobre la identidad afrocolombiana y sus transformaciones. En ese sentido, la propuesta no es una copia del montaje original, sino una relectura: toma como punto de partida esa creación histórica y la adapta al contexto actual, incorporando nuevas miradas sobre la comunidad negra en Colombia. A través del teatro, la danza y la música en vivo, la obra articula distintas formas de expresión; El montaje no solo revive una obra antigua, sino que la usa como excusa para hablar del presente: mostrando que muchas de las preguntas que planteó Delia Zapata Olivella siguen sin resolverse del todo.

El valor de este homenaje también está en entender quién fue Delia más allá del escenario. Una pionera en la investigación de las tradiciones culturales del país, recorriendo territorios y documentando expresiones que hoy son fundamentales en la identidad nacional. Fue la primera mujer negra en ocupar un rol protagónico en espacios como el Teatro Colón y marcó un precedente en la historia cultural colombiana.

Desde lo editorial, la revista Gaceta complementa esta conmemoración con una edición de gran formato que recoge archivos, fotografías y testimonios sobre su vida. Bajo la dirección de Mario Jursich, la publicación propone una lectura más profunda de su legado, resaltando, además de su impacto artístico, su papel dentro de un proceso más amplio de reconocimiento de la cultura afro en el país.

En cuanto a la programación, el montaje hace parte de la conmemoración del centenario liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y se presentará en el Centro Nacional de las Artes, en la sala Delia Zapata Olivella. Las primeras funciones fueron el 1 y 2 de abril, sus próximas funciones se llevaran acabo el 8, 11 y 12 de abril.

Las funciones del montaje incluirán herramientas como audio descripción y lengua de señas, ampliando el acceso a nuevos públicos y marcando una apuesta por la inclusión dentro de la oferta cultural.