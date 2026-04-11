Acodrés eligió a Cartagena como mejor destino gastronómico de Colombia 2026

En una noche histórica para la gastronomía nacional, el Teatro Adolfo Mejía fue el escenario de la gala de los Premios Acodrés Receta Dorada 2026.

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Cartagena reafirmó su posición como el epicentro de la hospitalidad y el sabor al recibir a más de 400 personalidades del sector a nivel nacional, incluyendo empresarios, chefs, influenciadores, críticos especializados y delegados gubernamentales, quienes, junto al sector turistico y gastronómico de la ciudad anfitriona exaltaron la excelencia de la industria en el país. Acodres es la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica.

Cartagena, además de ser anfitriona de este prestigioso encuentro, fue la gran protagonista de la noche al obtener cuatro reconocimientos que premian la gestión, la tradición y el posicionamiento estratégico:

1. Reconocimiento especial al alcalde Dumek Turbay, por su liderazgo en el fortalecimiento de la industria local.

2. Cartagena de Indias como Mejor Destino Gastronómico del Año, superando en una competitiva categoría a destinos de gran altura como la Zona G de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Santa Marta y Filandia (Quindío).

3. El Festival del Frito Cartagenero, premiado por su impacto como Marca Gastronómica Regional del Año.

4. Sonia Mena, galardonada en la categoría de Cocinera Tradicional, elevando el valor de la gastronomía de mercado y la herencia cultural.

Jaime López, director ejecutivo de Acodrés Nacional, resaltó la relevancia de haber elegido a la capital de Bolívar para este lanzamiento: “Elegir a Cartagena como la sede de esta primera edición no fue coincidencia; es el escenario donde la gastronomía realmente cuenta la historia de un país. Es una oportunidad inmensa celebrar aquí, pues esta ciudad encarna la evolución y la potencia que buscamos proyectar con la Receta Dorada hacia el mundo.”

Por su parte, Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo, expresó: “En nombre de la ciudad, recibo con inmensa alegría este reconocimiento que exalta a Cartagena como destino turístico gastronómico del año en esta primera edición de los Premios Acodrés Receta Dorada. Cartagena de Indias, por su misma esencia, es una ciudad de sabores, cuya mesa cuenta su historia de encuentro cultural. Somos una ciudad, además, que sabe recibir a quienes ven en nuestro destino una oportunidad de inversión desde la gastronomía y confían su marca al destino preferido de todos los colombianos. Este premio es un compromiso de todos los sectores para seguir generando condiciones favorables, garantizar canales de atención y facilitar el crecimiento económico con las bondades que brinda la industria gastronómica.”

Finalmente, Katherine Ballestas, directora ejecutiva de Acodrés Capítulo Cartagena, destacó el impacto regional del evento: “La alta presencia y el compromiso de la industria en esta primera edición de los premios Receta Dorada demuestra que el sector está más unido que nunca. Este éxito impulsa con fuerza a Cartagena en su camino estratégico para posicionarse definitivamente como el destino turístico gastronómico por excelencia en el Caribe y el país”.