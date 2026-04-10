Valle brilla en el inicio de la Copa Nacional de Ruta de Paracycling en Tocancipá

La Selección Valle del Cauca tuvo una destacada actuación en la primera jornada de la Copa Nacional de Ruta de Paracycling 2026, que se disputa en el Autódromo de Tocancipá, consolidando su protagonismo a nivel nacional en esta disciplina. En las pruebas contrarreloj, los vallecaucanos lograron un total de seis medallas: cuatro de plata y dos de bronce, en una jornada que reunió a los mejores exponentes del país.

Entre los resultados más destacados aparece Miguel Vargas, junto a Guido Cardona, quienes se colgaron la medalla de plata en la categoría C4. En la categoría C5, Edwin Sandoval también subió al podio con un segundo lugar. Por su parte, Yady Fernández se destacó al obtener la medalla de plata en la categoría C2, mientras que Madelen Chico y Saray Castillo lograron el segundo lugar en la categoría B.

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Además de estas preseas, la delegación sumó dos medallas de bronce, reafirmando el buen nivel competitivo del equipo en el inicio del certamen. La competencia, que se desarrolla entre el 8 y el 9 de abril, reúne a para ciclistas de diferentes regiones del país y hace parte del calendario oficial organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, siendo clave para la proyección y el desarrollo de estos deportistas.

La participación del Valle continuará en las próximas jornadas, con la expectativa de seguir sumando medallas y consolidarse como una de las delegaciones más fuertes del país.