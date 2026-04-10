Policía desarticula expendio de droga y captura a presunta extorsionista en Tunja

Autoridades destacan resultados operativos contra el microtráfico, la extorsión y el crimen organizado en Tunja y otros municipios de Boyacá.

Tunja

La Policía Metropolitana de Tunja reportó tres importantes resultados operativos en la ciudad y el departamento, que incluyen la desarticulación de un punto de acopio de estupefacientes, la incautación de insumos para la fabricación de droga sintética y la captura de una mujer señalada de extorsión bajo la modalidad de falsa encomienda.

El coronel Javier Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, explicó que el primer operativo permitió identificar y desmantelar un inmueble utilizado para el almacenamiento y dosificación de sustancias ilícitas en el barrio 20 de Julio de la capital boyacense.

“Se logró el desmantelamiento de un lugar de acopio de estupefacientes en donde se identificaron tres personas que se dedicaban al almacenamiento y la dosificación de estas sustancias”, indicó.

Durante el procedimiento fueron capturados dos hombres y una mujer, a quienes se les incautó una escopeta de fabricación artesanal, un revólver con 11 cartuchos, 9.300 gramos de marihuana y dosis de cocaína y tusi. Según la autoridad, el material incautado supera las 9.000 dosis, avaluadas en aproximadamente 22 millones de pesos.

El oficial señaló además que una de las capturadas presenta antecedentes por este mismo delito.

“Es una persona reincidente en esta conducta delictiva y con anotaciones por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes”, agregó.

En un segundo caso, las autoridades realizaron controles a empresas de mensajería, donde fueron hallados insumos utilizados para la fabricación de droga sintética.

“Se logró la incautación de 55 tarros de ketamina, cinco tarros de mescalina, 10 pastillas de Rivotril y otros componentes con base de coca y éxtasis granulado”, explicó el comandante, quien añadió que la encomienda provenía de Bogotá y estaría destinada a la producción de tusi.

Estos elementos tendrían un valor cercano a los 90 millones de pesos, según las estimaciones de la Policía.

El GAULA también capturó a una mujer mediante orden judicial por el delito de extorsión, quien haría parte de una estructura criminal dedicada a la modalidad de falsa encomienda.

“Esta persona se ganaba la confianza de sus víctimas, se hacía pasar por familiares en el exterior y luego iniciaba llamadas extorsivas, haciéndoles creer que la encomienda contenía sustancias ilegales”, dijo.

De acuerdo con la investigación, la mujer habría recibido hasta 17 millones de pesos producto de estas actividades ilícitas.

La Policía informó que la capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente, mientras reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123 o el 165 del GAULA.

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