Pemex registra nuevo incendio en la refinería Dos Bocas

El incendio, que no dejó víctimas, se registró en una bodega de desechos derivados de la producción de combustibles. (Foto: Cortesía)

La estatal petrolera mexicana Pemex informó que se registró un nuevo incendio en su refinería de Dos Bocas, que está ubicada en la región de Tabasco.

“Todos los cuerpos de emergencia de la zona atendiendo (...) hasta el momento no se reportan personas lesionadas”, señaló la compañía petrolera en un comunicado.

Según detalló la empresa, este incendio ocurrió en la bodega de coque, que es un desecho de la producción de combustibles.

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El coque es un carburante de uso industrial que resulta ser dificil de comerciar a nivel internacional por su contenido contaminante.

Bajo control

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en sus redes sociales que los reportes que ha recibido de las autoridades indican que no hay registro de personas lesionadas y que las llamas ya fueron controladas.

“En las labores participan 150 elementos de Pemex, con el apoyo de personal de Marina, Defensa y del gobierno estatal”, resaltó la presidenta.

Esta planta industrial, que tiene capacidad instalada para transformar unos 340.000 barriles diarios de crudo en combustibles, inició operaciones en 2024.

La refinería fue un proyecto bandera del expresidente Andrés Manuel López Obrador por cuenta de la inversión de 21.000 millones de dólares y una construcción récord de tres años.

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No es la primera vez

Hace menos de un mes, el 17 de marzo, también se registró un incendio en esta refinería y ese siniestro dejó cinco personas muertas de las cuales cuatro eran trabajadores de una compañía externa y que se movilizaban cerca de la refinería.

Este caso llegó al gobierno mexicano a revisar el traslado de dos escuelas ubicadas cerca de la refinería. Luego de este nuevo incendio se confirmó que tanto el jardín infantil como la escuela primeria serán trasladados a otro lugar.