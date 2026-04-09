Empieza la construcción de sede universitaria en Soacha para ampliar cobertura en educación superior

En Soacha, Cundinamarca, inició la construcción de la nueva sede de la Universidad de Cundinamarca, con una inversión inicial superior a $11.600 millones. La obra hace parte de la estrategia del Gobierno nacional para ampliar el acceso a la educación superior en municipios con alta demanda y baja cobertura.

El proyecto se desarrolla en un territorio con crecimiento acelerado y alta concentración de población víctima del conflicto armado, donde el acceso a la educación superior ha sido limitado frente al número de bachilleres que se gradúan cada año.

El anuncio del inicio de la construcción se da en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, en un municipio que ha sido escenario de hechos de violencia y desplazamiento forzado.

Capacidad y proyección del proyecto

La primera fase contempla la construcción de 17 ambientes modulares y 9 aulas, con capacidad para atender a 360 estudiantes por jornada. En esta sede se proyecta la oferta de programas como Ingeniería en Geomática y Topografía, Ingeniería en Robótica y Automatización, e Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos.

La obra se ejecuta en un predio de 8.367 metros cuadrados, ubicado en la Autopista Sur, que fue recuperado para uso público tras procesos de saneamiento jurídico adelantados en años recientes.

El proyecto incluye una segunda fase, con una inversión estimada de $69 mil millones, que permitirá ampliar la capacidad a cerca de 760 estudiantes por jornada. En total, se proyecta que la Universidad de Cundinamarca aumente su cobertura entre 5.000 y 6.000 nuevos cupos en la región.

Además, el Gobierno anunció inversiones adicionales en infraestructura educativa en otros municipios de Cundinamarca, como parte de una estrategia de expansión de la educación superior pública para el país.