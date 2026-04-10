Menor bolivarense muere al sacar su cabeza por la ventana de un bus intermunicipal en Antioquia

Una verdadera tragedia enluta a una familia del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, tras el fallecimiento de un niño de 4 años en un accidente de tránsito ocurrido en el Oriente antioqueño. El lamentable hecho se registró mientras el menor se movilizaba en un bus de servicio público por la vía que comunica a Santuario con Granada, en un trayecto que se tornó fatal en un instante de descuido.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el pequeño se encontraba jugando dentro del vehículo y, en un momento dado, sacó la cabeza por una de las ventanas. En ese preciso instante, otro vehículo que transitaba por el carril contrario o intentaba adelantar terminó golpeándolo de forma contundente. El impacto fue severo y, aunque los pasajeros del bus lo auxiliaron de inmediato, llevándolo a un centro de salud, la situación era crítica desde el primer momento.

El niño fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde el personal médico hizo todo lo posible por salvarle la vida; sin embargo, poco después de su ingreso se confirmó su deceso debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La noticia ha causado una profunda consternación entre los pasajeros y los habitantes de San Pablo, quienes hoy lloran la partida prematura de este pequeño bolivarense mientras las autoridades de tránsito de Antioquia adelantan las investigaciones para establecer las responsabilidades del caso.

Ante la difícil situación económica de la familia para cubrir los costos fúnebres y el traslado desde Antioquia, en el municipio de San Pablo se ha iniciado una colecta solidaria. Amigos, vecinos y conocidos se han unido para recaudar los fondos necesarios que permitan traer el cuerpo del menor de regreso a su tierra natal en el sur de Bolívar, donde la comunidad espera darle el último adiós en medio de un clima de profunda tristeza y solidaridad.