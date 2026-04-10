Medellín como Distrito de Ciencia, Tecnología e innovación: ¿Cuáles son los avances y resultados?

Medellín

Medellín busca consolidarse como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta iniciativa apunta a convertir el conocimiento, la tecnología y la sostenibilidad en pilares reales de bienestar social, impactando directamente áreas fundamentales en todos los territorios de la ciudad.

El proceso de transición lleva un total de 84 acciones coordinadas entre 15 dependencias, y se proyecta un avance del 75 % para 2026, con la meta de alcanzar el cumplimiento total para 2027. Este modelo integral ha incluido la participación de más de 800 ciudadanos, a los que se les ha presentado la vocación de ciencia y tecnología como la fuente de soluciones concretas para desafíos de movilidad, medio ambiente y desarrollo humano en las comunas y corregimientos.

Durante el seguimiento que se viene haciendo desde el Concejo de Medellín al plan de transición, se destacan labores como la ejecución del Fondo Distrital de CTI con un presupuesto de 145 mil millones de pesos, siendo esto un cumplimiento financiero del 89 % de lo estipulado.

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Además, entre los resultados significativos se encuentran la formación de más de 8.000 estudiantes, en habilidades relacionadas a competencias multidisciplinarias que integran Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Humanidades, la certificación de 4.400 ciudadanos en áreas digitales y el registro de 1.620 emprendimientos de base tecnológica.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito se resaltó que la ciudad cerró el año 2025 con más de 125.000 empresas, asimismo, la implementación de la plataforma “Ciudadano 360” permitió centralizar más de 40 trámites y servicios, facilitando la interacción de los habitantes de la capital antioqueña con la administración local a través de la transformación digital.

Aunque los logros son notorios, para muchos los retos persisten en la necesidad de reducir cargas burocráticas y fortalecer el componente científico, para garantizar impactos tangibles en la calidad de vida de los habitantes en Medellín.

El objetivo final de este cambio es consolidar a la capital del departamento de Antioquia no solo como un referente internacional en innovación, sino como un espacio donde la tecnología sea una herramienta equitativa para resolver los problemas públicos más urgentes.