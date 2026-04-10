Las superestrellas del pop, Anitta y Shakira, estrenan su nueva colaboración bilingüe “Choka Choka”

Este viernes, dos de las superestrellas del pop en Latinoamérica, Anitta y Shakira, estrenaron su nueva colaboración bilingüe “Chocka Choka”.

Esta nueva canción, interpretada en español y portugués, “es una declaración femenina que fusiona cuerpo, voz y espiritualidad”.

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“Cada tema de mi álbum ‘EQUILIBRIVM’ es muy intencional, especialmente en su mensaje. ‘Choka Choka’ trata sobre una mujer libre, consciente de sí misma, pícara, compleja e increíblemente poderosa. Elementos que siempre han sido parte de mi universo”, comenta Anitta.

En esta nueva colaboración Shakira canta en portugués.

Con esta canción, Anitta se convierte en la séptima artista femenina en colaborar con la cantante colombiana, después de Beyoncé, Karol G y Rihanna.

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“Choka Choka” será presentada por primera vez en Saturday Night Live, este sábado 11 de abril.

Días después, el 16 de abril, el álbum ‘EQUILIBRIVM’ será lanzado al mercado.