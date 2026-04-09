Ingresos de la música latina en EE. UU. superan la cifra histórica de los 1.000 millones de dólares

Este jueves se conoció que los ingresos de la música latina en Estados Unidos superaron la cifra histórica de 1.000 millones de dólares, según un reporte de la RIAA (Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos).

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Esta cifra equivale al 8,8% de los ingresos totales de la música grabada en Estados Unidos, otro récord.

Alrededor del 55% de los ingresos proviene de las suscripciones pagas, y los ingresos totales por streaming representaron un 98% de los ingresos totales.

En contraste con 2015, que representó aproximadamente el 78% de los ingresos de la música latina en Estados Unidos.

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Los ingresos totales de la música grabada en Estados Unidos en 2025 fueron de 11.500 millones de dólares.