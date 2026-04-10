Las manifestaciones en protesta a los avalúos catastrales se mantendrán toda la noche en Boyacá

En la vía que de Arcabuco (Boyacá) conduce a Barbosa (Santander) se están realizando bloqueos intermitentes / Foto: Caracol Radio.

Arcabuco

En el departamento de Boyacá, los manifestantes que hacen parte del Paro Nacional en rechazo al alto incremento en los avalúos catastrales se mantendrán toda la noche en los ocho puntos de los diferentes corredores viales.

Uno de los sectores donde los manifestantes decidieron bloquear la vía de manera intermitente es la vía que conduce desde el municipio de Arcabuco, en Boyacá, al departamento de Santander. Esta es una de las zonas donde las personas que hacen parte de la protesta permanecerán toda la noche a la espera de nuevas medidas.

“Nosotros vamos a permanecer en este sector de Agua Varuna gran parte de la noche ya que la orden es continuar con la manifestación. En cuanto a los bloqueos están pidiendo que el paso, que antes era de cada tres horas, sea ahora cada seis horas”, aseguró Diego Hernández, coordinador de la protesta.

Hernández indicó además que desde la Gobernación de Boyacá les han señalado que se está organizando una mesa de diálogo este viernes 10 de abril en la ciudad de Bogotá.

“Están mandando funcionarios de la Gobernación para que se organice una mesa de diálogo para que se lleve a cabo este viernes en Bogotá, pero hasta el momento no ha sido concertada con los voceros o líderes de la manifestación, pero se está diciendo que no se va a participar en la capital del país, puesto que lo que necesitamos es que vengan los directivos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi al departamento”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Gobierno y Acción Social de Boyacá, Alejandra Pico Gama, indicó que desde la Gobernación del departamento hacen un llamado al respeto y a la garantía de los derechos humanos.

“Hacemos un llamado a toda la ciudadanía, aquellos que se manifiestan y los que se están movilizando en el departamento a respetar los derechos de unos y otros, a respetar los canales humanitarios y a respetar los Derechos Humanos de todos los boyacenses y de todos los visitantes que recorren las diferentes vías del departamento”, indicó Pico

Por ahora se mantienen los bloqueos intermitentes en tres puntos de Chiquinquirá y 1 en Moniquirá, Chitaraque, Saboyá, Arcabuco y Tinjacá.